Milano viaggia molto alto insieme al Vecchio Continente

(Teleborsa) - Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee, mentre gli investitori continuano a monitorare con attenzione lo scrutinio negli ultimi Stati chiave che decideranno il risultato elettorale USA.



Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA continua gli scambi a 1,181 Euro / Dollaro USA, con un aumento dello 0,76%. L'Oro continua gli scambi a 1.918,4 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,80%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 38,83 dollari per barile.



Torna a scendere lo spread, attestandosi a +126 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,62%.



Tra gli indici di Eurolandia buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dell'1,41%, composta Londra, che cresce di un modesto +0,22%, e ben impostata Parigi, che mostra un incremento dello 0,91%. A Milano, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB (+1,54%), che raggiunge i 19.656 punti, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, balzo del FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 21.373 punti.



Buona la performance a Milano dei comparti materie prime (+11,36%), sanitario (+2,95%) e utility (+2,42%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Tenaris (+11,59%), DiaSorin (+3,91%), Atlantia (+3,05%) e Moncler (+3,05%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem, che prosegue le contrattazioni a -1,33%.



Giornata fiacca per Pirelli, che segna un calo dello 0,70%.



Piccola perdita per Leonardo, che scambia con un -0,59%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Carel Industries (+6,81%), El.En (+6,22%), Biesse (+4,91%) e Falck Renewables (+3,78%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Enav, che ottiene -2,68%.



Scivola Saras, con un netto svantaggio dell'1,62%.



In rosso la Doria, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,06%.



Tentenna Credito Valtellinese, che cede lo 0,75%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA