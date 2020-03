Milano viaggia molto alto insieme al Vecchio Continente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima giornata delle borse europee, dove sembra ritornare fiducia dopo le misure messe in atto da parte di banche centrali e governi per attenuare l'impatto dell'epidemia da coronavirus.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,40%. Forte rialzo per l'oro, che segna un guadagno del 2,01%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,42%.Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +192 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,64%. Aiuta la mossa decisiva della BCE con un nuovo piano di acquisti da 750 miliardi di euro.exploit di Francoforte, che mostra un rialzo del 4,73%, su di giri Londra (+1,78%), e acquisti a piene mani su Parigi, che vanta un incremento del 5,24%. Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno del 2,40% sul FTSE MIB; quasi ignorando il taglio delle stime di crescita del FMI a causa degli effetti della pandemia.Si distinguono a Piazza Affari i settori tecnologia (+8,09%), vendite al dettaglio (+7,42%) e immobiliare (+5,93%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto alimentare, che riporta una flessione di -5,77%.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente BPER, con un progresso del 9,06%.Incandescente STMicroelectronics, che vanta un incisivo incremento dell'8,75%.In primo piano Atlantia, che mostra un forte aumento dell'8,04%.Decolla Juventus, con un importante progresso del 7,32%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Campari, che continua la seduta con -6,16%.Spicca la prestazione negativa di Snam, che scende del 4,78%.Vendite a piene mani su Italgas, che soffre un decremento del 4,60%.Pessima performance per Pirelli, che registra un ribasso del 4,49%.del FTSE MidCap, Datalogic (+14,78%), Fincantieri (+13,99%), MARR (+11,25%) e Technogym (+9,73%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Cattolica Assicurazioni, che continua la seduta con -5,73%.Sessione nera per Guala Closures, che lascia sul tappeto una perdita del 2,51%.In caduta libera Maire Tecnimont, che affonda del 2,02%.Ivs Group scende dell'1,01%.