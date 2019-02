Milano viaggia in alto insieme al Vecchio Continente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europeeDa segnalare il finale brillante di Wall Street e quello poco mosso di Tokyo. Gli investitori restano in attesa del Discorso sullo Stato dell'Unione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,142. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.312,1 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 54,46 dollari per barile.Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,29% a quota +254 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,73%.ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dello 0,91%, Londra avanza dell'1 mentre Parigi mostra un incremento dello 0,83%.In luce sul listino milanese i comparti bancario (+1,98%), telecomunicazioni (+1,39%) e servizi finanziari (+1,12%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori chimico (-1,29%) e alimentare (-1,06%).Tra idi Milano, in evidenza Banco BPM (+2,92%), Unicredit (+2,61%), UBI Banca (+2,60%) e Intesa Sanpaolo (+2,01%) in attesa dei conti. Bene TIM +1,76%: si tiene oggi il primo tavolo di confronto con OpenFiber per una rete unica. Le peggiori performance, invece, si registrano su Campari, che ottiene -1,15%.di Milano, RCS (+3,25%), Biesse (+2,50%), Banca MPS (+2,21%) e Maire Tecnimont (+1,93%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Piovan -2,47%. Sotto pressione SOL, con un forte ribasso dell'1,85%. Soffre ASTM, che evidenzia una perdita dell'1,19%. Pensosa Sias, con un calo frazionale dello 0,96%.Sul listino completo brilla MolMed +4,68%: la Germania ha confermato la rimborsabilità del farmaco Zalmoxis®.