Milano, tutti i voli a Malpensa fino al 27 ottobre

(Teleborsa) - Le, iniziate nella notte tra giovedì e venerdì, si sono praticamente concluse per consentire di predisporre i voli che decolleranno dallo scalo varesino fin dalleNella tarda serata di venerdìcompletamente per dare inizio ai previstiche ne comporteranno la, fino al 27 ottobre, data in cui peraltro entrerà in vigore l'orario invernale dei voli. Il primo degliriguarda il rifacimento delladi Linate per lavoro di manutenzione straordinaria che vengono effettuati obbligatoriamente ogni 15-20 anni. Contemporaneamente prenderanno il via i lavori die saràche riceve le valigie e le prepara per l'imbarco nelle stive degli aerei all'insegna dell'innovazione. Il 28 ottobre, alla riapertura dello scalo,a decollare da Linate, destinazione Palermo,Un programma studiato nei minimi termini e che ha richiesto unoper quanto riguarda i, trasferiti da Linate a Malpensa sulla base di un piano condiviso dalle prefetture di Milano e Varese in collaborazione con. I, i grandi automezzi adibiti al trasferimento dei passeggeri tra l'aerostazione e gli aeromobili, sono statidalla polizia stradale, date le loro dimensioni maggiorate in larghezza. Un tempo di trasferimento di, per coprire la distanza tra i due scali. L'ultimo convoglio è stato programmato in partenza appena dopo la chiusura di Linate.Sul fronte del personale, sono circadella Società esercizi aeroportuali (SEA), di negozi e compagnie aeree cheall'aeroporto di, che nel 2018 ha toccato il record di 24,6 milioni di passeggeri (+7%),