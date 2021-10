Milano tiene la posizione, recuperando le perdite iniziali

Lunedì 4 Ottobre 2021, 13:45

(Teleborsa) - Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono sotto la parità le principali Borse europee, sulle preoccupazioni per un rallentamento dell'economia e di un aumento dell'inflazione. L'agenda macro di oggi ha pochi spunti significativi. Sul fronte europeo, l'indice Sentix ha evidenziato che il sentiment degli investitori della zona euro è calato a ottobre per il terzo mese consecutivo, toccando i minimi da aprile.



Leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,163. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,63%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 75,98 dollari per barile.



Aumenta di poco lo spread, che si porta a +105 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,84%.



Tra le principali Borse europee senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.



A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 25.628 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 28.151 punti, in prossimità dei livelli precedenti.



Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (-0,02%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato il FTSE Italia Star (+0,03%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Amplifon (+1,50%), Banca Mediolanum (+1,41%), Moncler (+1,37%) e CNH Industrial (+1,33%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics, che ottiene -1,27%.



Sotto pressione Exor, che accusa un calo dell'1,26%.



Scivola Prysmian, con un netto svantaggio dell'1,19%.



Sostanzialmente debole Pirelli, che registra una flessione dello 0,67%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Tinexta (+2,08%), GVS (+1,53%), Rai Way (+1,34%) e Esprinet (+1,23%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Saras, che continua la seduta con -2,72%.



Seduta drammatica per Salcef Group, che crolla del 2,40%.



In rosso Bff Bank, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,87%.



Spicca la prestazione negativa di Alerion Clean Power, che scende dell'1,70%.