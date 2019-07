Milano tiene la posizione. Giù le borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Sta entrando nel vivo la stagione delle trimestrali americane mentre si attendono le prossime mosse della BCE e della Fed, con quest'ultima che a fine mese potrebbe tagliare il costo del denaro.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,123. L'oro viaggia sui livelli della vigilia a quota 1.426,1 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 55,09 dollari per barile, in netto calo del 2,98%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +191 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,55%.soffre Francoforte, che evidenzia una perdita dello 0,92%, discesa modesta per Londra, che cede lo 0,56%, pensosa Parigi, con un calo frazionale dello 0,38%.; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share, che si ferma a 24.059 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,65%, come il FTSE Italia Star (-0,3%).Dai dati di chiusura di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,86 miliardi di euro, in ribasso (-7,51%), rispetto ai precedenti 2,01 miliardi; mentre i contratti si sono attestati a 209.687, rispetto ai precedenti 228.960, mentre i volumi scambiati sono passati da 0,97 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,97 miliardi.Su 215 titoli trattati in Borsa, 120 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 70. Invariate le rimanenti 25 azioni.Buona la performance a Milano dei comparti sanitario (+1,25%), alimentare (+0,85%) e utility (+0,85%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti materie prime (-1,88%), vendite al dettaglio (-1,53%) e costruzioni (-1,46%).di Piazza Affari, svetta Amplifon che segna un importante progresso del 2,36%.Buona performance per A2A, che cresce dell'1,43%.Sostenuta Snam, con un discreto guadagno dell'1,14%.Buoni spunti su Recordati, che mostra un ampio vantaggio dell'1,12%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Pirelli, che ha archiviato la seduta a -3,06%.Sessione nera per Prysmian, che lascia sul tappeto una perdita del 2,81%.Preda dei venditori Saipem, con un decremento dell'1,84%.Si concentrano le vendite su Tenaris, che soffre un calo dell'1,73%.Al Top tra le azioni italiane a, Aeroporto di Bologna (+1,73%), Tinexta (+1,40%), Ivs Group (+1,00%) e Brunello Cucinelli (+0,86%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Salini Impregilo, che ha chiuso a -5,75%.In caduta libera Maire Tecnimont, che affonda del 3,49%.Pesante Carel Industries, che segna una discesa di ben -3,27 punti percentuali.Seduta drammatica per MARR, che crolla del 3,12%.