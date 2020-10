Milano si conferma pesante con gli altri mercati europei

(Teleborsa) - Seduta difficile per Piazza Affari e le altre borse europee, che scambiano in netto calo a causa della pandemia che sembra aver avuto il sopravvento nel Continente. I timori di nuovi lockdown generali hanno ispirato un sell-off sui mercati.

Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,49%. Torna a galoppare lo spread, che si posiziona a +140 punti base, con un forte incremento di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,76%.



Tra i mercati del Vecchio Continente crolla Francoforte, con una flessione del 3,58%, vendite a piene mani su Londra, che soffre un decremento dell'1,94%, e pessima performance per Parigi, che registra un ribasso del 3,22%. A picco Piazza Affari, con il FTSE MIB che accusa un ribasso del 3,20%.

Al top tra le azioni più importanti di Milano, segna un buon incremento DiaSorin, che riporta un +0,68% rispetto al precedente.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Buzzi Unicem, che continua la seduta con -6,08%.



Sessione nera per Amplifon, che lascia sul tappeto una perdita del 5,62%.



In caduta libera Moncler, che affonda del 5,46%.



Soffre Enel, che evidenzia una perdita del 4,99%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Avio (+2,21%) e Dea Capital (+2,12%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Saras, che continua la seduta con -5,64%.



Pesante Anima Holding, che segna una discesa di ben -5,62 punti percentuali.



Seduta drammatica per Credito Valtellinese, che crolla del 5,61%.



Sensibili perdite per Banca Popolare di Sondrio, in calo del 5,29%.

