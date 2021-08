Milano si allinea all'impostazione cauta degli altri mercati europei

Martedì 31 Agosto 2021, 14:30

(Teleborsa) - Si svolge all'insegna della cautela la seduta delle borse europee e di Piazza Affari. I mercati scontano l'accelerazione dell'inflazione in UE, che potrebbe indurre la BCE ad attuare una politica più restrittiva. Frattanto, si attende la partenza di Wall Street che ieri ha aggiornato i record storici.



Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,32%. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.812,8 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 68,79 dollari per barile.



Lo Spread peggiora, toccando i +108 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,68%.



Tra gli indici di Eurolandia sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato -0,18%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,53%, e resta vicino alla parità Parigi (-0,2%).



Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 25.999 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 28.609 punti, sui livelli della vigilia.



In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,28%); con analoga direzione, leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,4%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in luce DiaSorin, con un ampio progresso dell'1,10%.



Intesa Sanpaolo avanza dello 0,80%.



Si muove in modesto rialzo Terna, evidenziando un incremento dello 0,72%.



Bilancio positivo per Amplifon, che vanta un progresso dello 0,61%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Fineco, che registra un -2,31%.



Preda dei venditori Pirelli, con un decremento dell'1,17%.



Si concentrano le vendite su Saipem, che soffre un calo dell'1,09%.



Tentenna Exor, con un modesto ribasso dello 0,93%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Alerion Clean Power (+5,50%), Datalogic (+3,38%), Tinexta (+2,05%) e Anima Holding (+1,59%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Tod's, che cede il 4,96%.



Vendite su Biesse, che registra un ribasso dell'1,74%.



Seduta negativa per Banca Popolare di Sondrio, che mostra una perdita dell'1,49%.



Sotto pressione Zignago Vetro, che accusa un calo dell'1,30%.