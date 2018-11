© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ben 2,6 miliardi di euro è quanto spendono annualmente i turisti in shopping nelle principali città italiane: Firenze, Milano, Roma e Venezia. L'indagine è stata condotta da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza a servizio della macroindustria turistica.La cifra è stata calcolata attraverso una proiezione dei valori di spesa in shopping per soggiorno registrati da una ricerca effettuata su un campione rappresentativo di 2.000 turisti (un terzo italiani e due terzi stranieri) nelle città di Firenze (113 euro), Milano (118 euro), Roma (108 euro) e Venezia (60 euro) sul totale degli arrivi nel 2017 in tali città (complessivamente oltre 29,1 milioni, il 23,6% del totale nazionale). I dati sul turismo sono stati forniti dall'Istat.Secondo l'indagine realizzata, Milano è la prima destinazione al mondo associata allo shopping dai turisti cheviaggiano in Italia. Il capoluogo lombardo, inoltre, è la città che ha ricevuto il maggior numero di citazioni (il 20,5%) tra le oltre 6.000 raccolte dal campione intervistato tra maggio e luglio 2018 nelle città oggetto dell'indagine.