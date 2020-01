Milano scende, l'Europa fa peggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e gli altri mercati europei che confermano l'intonazione ribassista dell'avvio. Tra gli investitori aumentano i timori che la capacità di diffusione del coronavirus si rafforzi ulteriormente, con ripercussioni pesanti sull'intera economia globale.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,102. Crolla lo yuan mentre sale lo yen considerato come l'Oro che prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,67%. Il(Light Sweet Crude Oil) crolla del 3,28%, scendendo fino a 52,41 dollari per barile.In deciso ribasso lo spread, che si posiziona a +142 punti base, con un forte calo di 17 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,03%.tonfo di Francoforte, che mostra una caduta dell'1,79%. Lettera su Londra, che registra un importante calo del 2,12%. Affonda Parigi, con un ribasso dell'1,93%., il FTSE MIB è in calo (-0,97%) e si attesta su 23.737 punti.In discesa a Piazza Affari tutti i comparti, tiene la parità il settore bancario che beneficia della discesa dello spread. Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti tecnologia (-3,98%), beni per la casa (-2,98%) e materie prime (-2,69%).di Milano, troviamo Poste Italiane (+1,84%), Italgas (+1,69%), Banco BPM (+1,02%) e UBI Banca (+0,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -4,29%.Sotto pressione CNH Industrial, che accusa un calo del 3,81%.Crolla il lusso con Moncler -3,26% e Ferragamo -3,23%.Da solo nella, Banca MPS si posiziona su un buon +2,46%.Dal lato dei ribassi Datalogic, che prosegue le contrattazioni a -4,03%.Pessima performance per Sesa, che registra un ribasso del 3,89%.Sessione nera per ASTM, che lascia sul tappeto una perdita del 3,61%.In caduta libera Tod's, che affonda del 3,52%.