Milano scende, l'Europa fa peggio

(Teleborsa) -, mentre si muovono in deciso calo gli altri mercati europei.Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,141. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.227,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,41%) si attesta su 53,86 dollari per barile.Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +306 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,43%.Francoforte scende dello 0,94%, calo deciso per Londra, che segna un -1,28%, sotto pressione Parigi, con un forte ribasso dello 0,75%.Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,69% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il FTSE Italia All-Share, che si ferma a 20.411 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,2%), come il FTSE Italia Star (0,0%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,43 miliardi di euro, in calo del 29,60%, rispetto ai 2,03 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 178.789, rispetto ai 251.034 precedenti.Su 217 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 113 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 88. Invariate le rimanenti 16 azioni.Si distingue a Piazza Affari il settore viaggi e intrattenimento ed esibisce un +1,43% sul precedente. Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti petrolio (-1,68%), telecomunicazioni (-1,44%) e materie prime (-1,41%).di Milano, troviamo Banco BPM (+2,98%), Azimut (+0,62%) e BPER (+0,58%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Saipem, che ha terminato le contrattazioni a -3,36%.Seduta drammatica per ENI, che crolla del 2,13%.Sensibili perdite per Unipol, in calo del 2,08%.Soffre Buzzi Unicem, che evidenzia una perdita dell'1,99%.Tra i, Gima TT (+4,55%), Juventus (+4,37%), El.En (+3,97%) e Saras (+3,59%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Aeroporto di Bologna, che ha archiviato la seduta a -4,24%.In apnea Anima Holding, che arretra del 2,52%.Tonfo di Piaggio, che mostra una caduta del 2,38%.Preda dei venditori Acea, con un decremento dell'1,49%.Tra ledi maggior peso, domani alle 08:00,, sarà pubblicato il PIL che, secondo gli analisti, sarà di -0,2%. Il PIL, Prodotto Interno Lordo, indica il valore dei beni e dei servizi prodotti in un anno dall'economia di un paese. E' un importante indicatore dello stato dell'economia.In Unione Europea verràalle 10:00 di domani, che secondo le stime sarà di 53 punti. Il Purchasing Managers Index (PMI) composito misura la crescita dell'attività economica nella Zona Euro.In Unione Europea sarà annunciatoalle 10:00 di domani (valore previsto: 52 punti). Il Purchasing Managers Index (PMI) è l'indice, espresso in punti, dell'attività produttiva di un paese. E' basato sulla valutazione dei responsabili degli uffici acquisti e di conseguenza è rappresentativo della capacità produttiva e dell'occupazione del settore manifatturiero.