Milano prosegue sostenuta e segue l'andamento del resto d'Europa

(Teleborsa) - Brillante Piazza Affari, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee, dove gli investitori scommettono su una positiva conclusione del nuovo round di negoziati in Turchia fra Ucraina e Russia. Questa scommessa sta solevando in memrcati che così si allineano alla performance positiva tracciata da Asia ed USA.



Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,102. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.912,8 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 105,9 dollari per barile.



Sulla parità lo spread, che rimane a quota +153 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,17%.



Tra gli indici di Eurolandia su di giri Francoforte (+1,7%), ben comprata Londra, che segna un forte rialzo dello 0,85%, e acquisti a piene mani su Parigi, che vanta un incremento del 2,04%.



Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,97% sul FTSE MIB, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, in forte aumento il FTSE Italia All-Share, che con il suo +1,94% avanza a quota 27.500 punti.



Su di giri il FTSE Italia Mid Cap (+1,8%); sulla stessa linea, sale il FTSE Italia Star (+1,47%).



Tra i best performers di Milano il comparto auto con Stellantis (+4,33%) e Pirelli (+3,77%).

Bene anche le banche come Unicredit (+3,66%) e Intesa Sanpaolo (+3,57%).



Fra i pegguiori va segnbbalata Saipem, che continua la seduta con -1,53%.



Deboie Terna, con un forte ribasso dell'1,42%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Buzzi Unicem (+5,85%), Juventus (+4,87%), Autogrill (+4,87%) e Safilo (+4,77%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Acea, che continua la seduta con -0,67%.



Pensosa IREN, con un calo frazionale dello 0,58%.