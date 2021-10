Milano prosegue gli scambi sui livelli precedenti, come le altre Borse europee

Venerdì 1 Ottobre 2021, 14:00

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia, recuperando dai minimi di giornata segnati a metà mattina. Sul fronte macroeconomico, a settembre ha continuato a rallentare la crescita manifatturiera in Eurozona, mentre l'inflazione è balzata al +3,4%, ai massimi dal 2008.



Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,16. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.755,3 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%.



Sensibile miglioramento dello spread, che raggiunge quota +109 punti base, con un decremento di 13 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,80%.



Tra i listini europei trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, discesa modesta per Londra, che cede un piccolo -0,67%, e nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità.



Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 25.662 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 28.174 punti.



In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,43%); sotto la parità il FTSE Italia Star, che mostra un calo dello 0,35%.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Moncler (+2,94%), Terna (+2,02%), Enel (+1,74%) e Banca Mediolanum (+0,92%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su CNH Industrial, che continua la seduta con -3,16%.



Calo deciso per Stellantis, che segna un -1,51%.



Sotto pressione Amplifon, con un forte ribasso dell'1,43%.



Soffre Fineco, che evidenzia una perdita dell'1,12%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Salcef Group (+7,78%), Saras (+3,51%), De' Longhi (+3,09%) e Tinexta (+2,77%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su MARR, che prosegue le contrattazioni a -3,31%.



Lettera su GVS, che registra un importante calo del 2,85%.



Preda dei venditori SOL, con un decremento dell'1,58%.



Si concentrano le vendite su Reply, che soffre un calo dell'1,57%.