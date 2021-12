Milano positiva con le altre Borse europee

(Teleborsa) - In Europa si scatenano gli acquisti; lo stesso avviene a Piazza Affari, che mostra un'ottima performance. Al rimbalzo partecipa anche il mercato americano che registra ampi progressi per l'S&P-500.

I listini azionari europei si lasciano alle spalle la difficile giornata della vigilia quando si è registrato un sell-off innescato dai timori legati alla diffusione della variante Omicron del coronavirus, ma anche dalla mossa della banca centrale cinese sui tassi e dallo stop al maxi-piano infrastrutturale USA.



L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,127. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,29%.



Lo Spread peggiora, toccando i +132 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,01%.



Tra i mercati del Vecchio Continente sostenuta Francoforte, con un discreto guadagno dell'1,36%, buoni spunti su Londra, che mostra un ampio vantaggio dell'1,38%, e ben impostata Parigi, che mostra un incremento dell'1,38%. Chiusura in forte rialzo per la Borsa milanese, con il FTSE MIB, che mette a segno un guadagno dell'1,82%, mentre, al contrario, profondo rosso per il FTSE Italia All-Share, che si ferma a 28.669 punti, in netto calo dell'1,55%.

Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,41 miliardi di euro, in deciso ribasso (-33,93%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,65 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,78 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,67 miliardi.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Saipem (+4,14%), Unicredit (+3,49%), CNH Industrial (+3,47%) e Tenaris (+3,29%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Moncler, che ha archiviato la seduta a -0,64%.



Si muove sotto la parità Campari, evidenziando un decremento dello 0,63%.



Contrazione moderata per Generali Assicurazioni, che soffre un calo dello 0,54%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Juventus (+6,86%), Autogrill (+5,11%), Garofalo Health Care (+5,10%) e IGD (+4,09%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Reply, che ha archiviato la seduta a -0,71%.