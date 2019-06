Milano positiva con gli altri Eurolistini, torna la bussola di Francoforte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che proseguono la scia positiva disegnata la vigilia.Gli investitori si interrogano sull'evoluzione delle, mentre sullo sfondo resta ilsui conti pubblici.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA è stabile su 1,132. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,40%.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,77%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +258 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,36%.bilancio decisamente positivo per Francoforte, che vanta un progresso dell'1,13%. Moderato rialzo per Londra, +0,44% seguita da Parigi +0,48%., con il FTSE MIB, che avanza a 20.595 punti.In luce sul listino milanese i comparti telecomunicazioni (+1,81%), tecnologia (+1,54%) e chimico (+1,35%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti sanitario (-1,06%) e immobiliare (-0,74%).di Piazza Affari, incandescente Telecom Italia, che vanta un incisivo incremento del 2,12%.Buona performance per CNH Industrial, che cresce dell'1,93%.Tra i bancari, sostenuta Banca Generali, con un discreto guadagno dell'1,89%. Buoni spunti su BPER, che mostra un ampio vantaggio dell'1,88%.Giù, invece, Diasorin, (-4,17%) con il mercato che sembra non aver apprezzato il piano al 2022 annunciato la vigilia dalla società.di Milano, Credito Valtellinese (+5,67%), Biesse (+2,43%), doBank (+2,06%) e Banca Ifis (+2,04%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Carel Industries, che continua la seduta con -1,21%.