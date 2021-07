Milano positiva assieme ai mercati europei

Giovedì 29 Luglio 2021, 11:15

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Ieri sera la Fed ha deciso, per il momento, di non cambiare la sua politica monetaria e di mantenere intatto il proprio supporto all'economia, lasciando invariati i tassi di riferimento.

Sul mercato valutario, lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,28%. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.821,8 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,02%.



Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,62%.



Nello scenario borsistico europeo performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,22%, denaro su Londra, che registra un rialzo dello 0,75%, e bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,79%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,61%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 27.905 punti.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+3,54%), Exor (+2,33%), Buzzi Unicem (+1,82%) e Hera (+1,59%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian, che continua la seduta con -1,16%.



Sostanzialmente debole Moncler, che registra una flessione dello 0,65%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Astaldi (+4,45%), Datalogic (+3,42%), Danieli (+2,73%) e Sanlorenzo (+2,43%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Mediaset, che continua la seduta con -1,87%.



Sotto pressione Saras, con un forte ribasso dell'1,06%.



Si muove sotto la parità Banca Popolare di Sondrio, evidenziando un decremento dello 0,89%.



Contrazione moderata per ERG, che soffre un calo dello 0,62%.