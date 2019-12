Milano positiva assieme ai mercati del Vecchio Continente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, sollevati dalla sigla dell'accordo commerciale di fase 1 tra Stati Uniti e Cina., il PMI di dicembre ha evidenziato un'incapacità dell'economia a riprendere slancio nel mese di dicembre. Rivista al ribasso l'inflazione italiana a novembre.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,113. Poco mosso l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.476,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è invariato a 60,14 dollari per barile.Torna a salire lo spread, attestandosi a +148 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,18%.piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,55%, ottima performance per Londra, che registra un progresso del 2,26%, e denaro su Parigi, che registra un rialzo dello 0,84%.; sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share, che si porta a 25.613 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,35%), come il FTSE Italia Star (0,6%).In luce sul listino milanese i comparti sanitario (+1,29%), viaggi e intrattenimento (+0,90%) e servizi finanziari (+0,81%).Il settore tecnologia, con il suo -0,61%, si attesta come peggiore del mercato.di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per Juventus, che vanta un progresso dell'1,99%.Buona performance per Nexi, che cresce dell'1,89%.Sostenuta Ferragamo, con un discreto guadagno dell'1,47%.Buoni spunti su Fineco, che mostra un ampio vantaggio dell'1,36%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Buzzi Unicem, che ottiene -1,16%.di Milano, doValue (+2,58%), Banca Ifis (+2,50%), Carel Industries (+2,03%) e Salini Impregilo (+1,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su OVS, che ottiene -1,78%.Sotto pressione Ivs Group, con un forte ribasso dell'1,52%.Fiacca Piaggio, che mostra un piccolo decremento dell'1,00%.Discesa modesta per RCS, che cede un piccolo -0,95%.