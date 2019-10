Borsa: Milano debole, giù Pirelli ma bene Fca

Ultimo aggiornamento: 12:56

Piazza Affari si mantiene in territorio negativo (Ftse Mib -0,1%) dopo l'inversione di rotta della mattinata con l'aumento dei disoccupati tedeschi in ottobre. Il listino risente anche del calo della fiducia dei consumatori e del sentimento economico dell'Ue, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale a quota 135,4 punti.Debole Pirelli (-6,2%) che ha diffuso i contri nella vigilia a borsa chiusa, rinviando a inizio anno la presentazione del nuovo piano industriale. Sul fronte opposto corre Fca (+9%), che ha confermato le trattative con Peugeot (+6,26% a Parigi) per una possibile fusione. In luce anche anche Exor (+4,8%) a monte della catena di controllo, mentre Ferrari (+0,85%) appare più cauta.Lo spread in rialzo penalizza Unicredit (-1,8%), Banco Bpm (-1,7%), Ubi (-1,6%), Bper (-1,1%) e Intesa (-1%). Tra ititoli a minor capitalizzazione salgono Bioera (+2,8%) e Sogefi (+2,7%), mentre scivolano Edison (-2,4%) dopo i conti dei primi nove mesi, senza la divisione E&P, e Interpump (-2,3%).