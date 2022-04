Milano non si allontana dalla parità, allineata ai Listini europei

(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Guardando alle grandi partite di Piazza Affari, spicca la performance positiva di Banco BPM, che ieri ha esercitato l'opzione per salire al 100% della joint venture con Covea e in cui JPMorgan ha preso una posizione. Riguardo al primo aspetto, Equita evidenzia che "si tratta di una notizia positiva, ma parzialmente attesa, dato che già in occasione dei risultati 2021 il management aveva indicato un possibile anticipo dell'internalizzazione della joint venture". Sale anche Telecom Italia, sulle indiscrezioni di un interesse da parte di Apax e Iliad per l'area Consumer. Sopra la parità Atlantia, in attesa dell'OPA della famiglia Benetton e del fondo statunitense Blackstone.



Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,083. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.975,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,07%.



Sulla parità lo spread, che rimane a quota +161 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,43%.



Tra le principali Borse europee tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,27%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.



Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 26.921 punti.



Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,14%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,1%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, svetta Banco BPM che segna un importante progresso del 2,91%.



Vola Telecom Italia, con una marcata risalita del 2,87%.



Brilla ENI, con un forte incremento (+2,6%).



Ben comprata Amplifon, che segna un forte rialzo dell'1,74%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Campari, che prosegue le contrattazioni a -3,34%.



Soffre Nexi, che evidenzia una perdita del 2,49%.



Preda dei venditori Terna, con un decremento dell'1,83%.



Si concentrano le vendite su Hera, che soffre un calo dell'1,54%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, MARR (+3,00%), Banca MPS (+1,46%), Ariston Holding (+1,24%) e Illimity Bank (+1,17%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Mutuionline, che ottiene -2,75%.



Vendite su Cementir Holding, che registra un ribasso dell'1,67%.



Seduta negativa per Zignago Vetro, che mostra una perdita dell'1,61%.



Sotto pressione Wiit, che accusa un calo dell'1,54%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso:



Mercoledì 13/04/2022

00:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,5%; preced. -2%)

08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,8%)

08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,2%; preced. 0,9%)

08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (atteso 11,1%; preced. 10,2%)

08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,7%; preced. 6,2%).