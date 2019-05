Milano negativa insieme agli altri Eurolistini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in accordo con gli altri mercati europei, che accusano perdite consistenti sulla questione ancora non risolta sui dazi tra USA e Cina. Intanto, la borsa statunitense arranca sui minimi, accusando un pesante ribasso sullo S&P-500 del 2,37%.L'Euro / Dollaro USA viaggia sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. Seduta positiva per l'oro, che porta a casa un guadagno dello 0,93%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 61,81 dollari per barile.In peggioramento lo spread, che sale a +276 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,69%.in caduta libera Francoforte, che affonda dell'1,52%, contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,55%, prestazione negativa per Parigi, che scende dell'1,18%.; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share ha perso l'1,35%, terminando la seduta a 22.535 punti. Depresso il FTSE Italia Mid Cap (-2,15%), come il FTSE Italia Star (-2,7%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,08 miliardi di euro, in calo di 516,5 milioni di euro, rispetto ai 2,59 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,6 miliardi di azioni, rispetto ai 0,81 miliardi precedenti.Su 220 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 170 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 36. Invariate le rimanenti 14 azioni.Si distingue a Piazza Affari il settore petrolio ed esibisce un +0,93% sul precedente.Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti immobiliare (-4,83%), tecnologia (-4,74%) e beni per la casa (-3,77%).Tra idi Milano, in evidenza Saipem (+1,45%), A2A (+1,28%), ENI (+1,09%) e Italgas (+1,05%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su STMicroelectronics, che ha chiuso a -5,10%.Pesante Leonardo, che segna una discesa di ben -4,68 punti percentuali.Seduta drammatica per Moncler, che crolla del 4,47%.Sensibili perdite per Banco BPM, in calo del 3,71%.Tra i, Saras (+3,06%), Ascopiave (+2,78%), Carel Industries (+1,29%) e IREN (+1,06%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Interpump, che ha archiviato la seduta a -7,80%.In apnea Cairo Communication, che arretra del 6,35%.Tonfo di Brembo, che mostra una caduta del 5,43%.Lettera su Banca Ifis, che registra un importante calo del 5,00%.