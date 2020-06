Milano marcia in positivo assieme all'UE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che si muovono fra alti e bassi, in cerca di una direzione. L'andamento positivo dei Future USA lascia sperare per un'altra buona partenza di Wall Steet.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,125. Invariato lo spread, che si posiziona a +177 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,36%.composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,69%, performance moderata per Londra, che mostra un rialzo dello 0,56%, denaro a Parigi, che registra un rialzo dell'1,20%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,36%.Tra idi Milano, in evidenza Recordati (+4,56%), Ferragamo (+2,12%), Nexi (+1,95%) e Buzzi Unicem (+1,87%).Giù Ferrari, che prosegue le contrattazioni a -1,41%.Sotto pressione Atlantia, con un forte ribasso dell'1,06%.Soffre BPER, che evidenzia una perdita dell'1,06%.Discesa modesta per CNH Industrial, che cede un piccolo -0,69%.