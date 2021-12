Milano marcia in positivo assieme ai Mercati europei

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, in un clima di attesa per i dati sull'occupazione degli Stati Uniti, altro elemento che la Fed considererà per la stretta sui tassi. Permangono comunque tra gli investitori i timori legati alla nuova variante Omicron.

Sul mercato valutario, stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,129. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.767,2 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,1%), che raggiunge 68,56 dollari per barile.



Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,96%.



Tra le principali Borse europee resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,35%, Londra avanza dello 0,20%, e si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,33%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,52%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 28.670 punti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per Saipem, che vanta un progresso dell'1,53%.



Buona performance per ENI, che cresce dell'1,52%.



Sostenuta A2A, con un discreto guadagno dell'1,28%.



Buoni spunti su Fineco, che mostra un ampio vantaggio dell'1,27%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Alerion Clean Power (+4,42%), Reply (+3,26%), Unieuro (+2,35%) e Saras (+2,17%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus, che ottiene -1,66%.



Seduta negativa per Garofalo Health Care, che mostra una perdita dell'1,08%.



Pensosa Salcef Group, con un calo frazionale dello 0,92%.



Tentenna Piaggio, con un modesto ribasso dello 0,86%.