Milano marcia in positivo assieme ai Mercati del Vecchio Continente

(Teleborsa) -, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Sullo sfondo restano le preoccupazioni per l'aumento dei tassi d'interesse e per una potenziale recessione globale nel 2023, sebbene secondo gli analisti potrebbe risultare meno peggio di quanto previsto fino a qualche tempo fa.Sul fronte macroeconomico, migliora la fiducia degli imprenditori tedeschi a dicembre.Sul mercato valutario, stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,061. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.795,1 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 74,78 dollari per barile.Torna a salire lo spread, attestandosi a +218 punti base, con un aumento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,37%.piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,61%, giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,57%, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,63%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 23.804 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata mercoledì scorso.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di Nexi, che mostra un rialzo del 3,94%.Si muove in territorio positivo Telecom Italia, mostrando un incremento del 3,30%.Denaro su ERG, che registra un rialzo del 2,45%.Bilancio decisamente positivo per Tenaris, che vanta un progresso del 2,34%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moncler, che prosegue le contrattazioni a -1,34%.Tentenna Leonardo, che cede l'1,31%.Sostanzialmente debole BPER, che registra una flessione dello 0,72%.Si muove sotto la parità Unicredit, evidenziando un decremento dello 0,64%.di Milano, Alerion Clean Power (+3,36%), Caltagirone SpA (+2,22%), Juventus (+2,16%) e IREN (+1,78%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su OVS, che prosegue le contrattazioni a -3,87%.Preda dei venditori Rai Way, con un decremento del 3,13%.Si concentrano le vendite su Intercos, che soffre un calo del 2,62%.Vendite su Ariston Holding, che registra un ribasso del 2,15%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:10:00: Indice IFO (atteso 87,4 punti; preced. 86,4 punti)11:00: Indice costo lavoro, annuale (preced. 3,8%)16:00: Indice NAHB (atteso 34 punti; preced. 33 punti)08:00: Prezzi produzione, mensile (preced. -4,2%)08:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 34,5%).