Milano marcia in positivo assieme ai mercati del Vecchio Continente

Lunedì 2 Agosto 2021, 14:00

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei ed a Piazza Affari, che confermano la performance positiva evidenziata sin dall'inizio della giornata, in attesa di una partenza buona per Wall Street, sui segnali di forza che arrivano dall'economia. Il PMI manifatturiero è sceso a luglio, ma il settore conferma un sentiment positivo per i mesi a venire.



L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,189. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.808,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,37%) si attesta su 72,94 dollari per barile.



Si riduce di poco lo spread, che si porta a +111 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,61%.



Tra le principali Borse europee andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,05%, bilancio decisamente positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,73%, e Parigi avanza dello 0,67%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,32%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, exploit di CNH Industrial, che mostra un rialzo del 3,02% dopo i risultati annunciati venerdì scorso.



Su di giri Leonardo (+2,8%).



Acquisti a piene mani su Tenaris, che vanta un incremento del 2,36%.



Effervescente Azimut, con un progresso del 2,30%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferrari, che prosegue le contrattazioni a -1,74%, nonostante la Casa di Maranello abbia presentati numeri molto positivi.



Contrazione moderata per Unicredit, che soffre un calo dello 0,99%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Fincantieri (+5,20%), Brunello Cucinelli (+5,07%), Tod's (+5,00%) e Anima Holding (+3,51%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Biesse, che continua la seduta con -5,86%.



Pessima performance per Webuild, che registra un ribasso del 2,87%.



Spicca la prestazione negativa di Danieli, che scende dell'1,60%.



Italmobiliare scende dell'1,40%.

(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)