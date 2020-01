Milano marcia in positivo assieme ai Mercati del Vecchio Continente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Finale in rialzo per le principali borse europee che rimbalzano dopo due sessioni negative consecutive.in assenza di nuovi inasprimenti tra i due paesi. Sebbene la situazione resti delicata gli investitori ritengono meno probabile un conflitto tra Teheran e Washington.Sul mercato valutario, lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,114. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.569,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,28%) si attesta su 62,46 dollari per barile.Lieve peggioramento dello spread, che sale a +166 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,37%.Francoforte avanza dello 0,76%. Ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto. Trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.sul FTSE MIB dello 0,60%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori tecnologia (+2,31%), materie prime (+2,08%) e chimico (+2,08%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti alimentare (-1,08%), telecomunicazioni (-0,81%) e media (-0,52%).Tra idi Milano, in evidenza Azimut (+3,94%), Diasorin (+3,14%), Fineco (+3,10%) e Poste Italiane (+2,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Campari, che continua la seduta con -1,23%.Sotto pressione Juventus, con un forte ribasso dell'1,14%.Tentenna Telecom Italia, che cede lo 0,90%.Sostanzialmente debole CNH Industrial, che registra una flessione dello 0,67%.Tra i, Brunello Cucinelli (+7,55%), ASTM (+3,52%), Cementir Holding (+3,24%) e Mutuionline (+3,19%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Illimity Bank, che prosegue le contrattazioni a -2,67%.Crolla Carel Industries, con una flessione del 2,64%.Vendite a piene mani su Mondadori, che soffre un decremento del 2,33%.Soffre Credito Valtellinese, che evidenzia una perdita dell'1,27%.