Milano in rosso in sintonia con altri listini europei

(Teleborsa) -sui timori per un rallentamento dell'economia della Zona Euro, come confermato anche dal presidente uscente della BCE Mario Draghi nel suo ultimo discorso davanti al Parlamento europeo. La crescita dell'area euro "ha perso marcatamente slancio" negli ultimi mesi con le statistiche che "non mostrano segnali convincenti di un rimbalzo nel breve termine", ha sottolineato il numero uno dell'Eurotower.Dal fronte macro a preoccupare oggi sono i dati diffusi da Markit, secondo i quali l'economia dell'Eurozona si è avvicinata a livelli di stagnazione alla fine del terzo trimestre, con il più rapido crollo della domanda di beni e servizi in oltre sei anni.Riflessiva la borsa di Wall Street, dove l'S&P-500 segna un +0,05%.Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.523,1 dollari l'oncia. Aumenta il petrolio (Light Sweet Crude Oil), mostrando un rialzo dello 0,57%.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +142 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,83%.in rosso Francoforte, con un decremento dell'1%, discesa modesta per Londra, che cede un piccolo -0,22%, negativa Parigi, che soffre un calo dell'1,01%.; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share, che scivola a 23.837 punti. Negativo il FTSE Italia Mid Cap (-1,12%), come il FTSE Italia Star (-0,7%).Apprezzabile rialzo (+0,96%) a Milano per il comparto utility.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti materie prime (-2,67%), petrolio (-2,21%) e bancario (-2,09%).Tra idi Milano, in evidenza Italgas (+1,62%), Enel (+1,44%): il titolo entra nell'indice Stoxx Europe 50, e Amplifon (+0,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus, -4,75% sul bilancio in rosso.Sensibili perdite per Pirelli, in calo del 3,92%.Vendite su Unicredit, che registra un ribasso del 3,44%.In apnea Exor, che arretra del 3,33%.Tra i, Carel Industries (+2,87%), IREN (+1,61%), Tamburi (+1,34%) e Italmobiliare (+1,21%).I più forti ribassi, invece, si verificano su OVS, che continua la seduta con -4,92%.Tonfo di Credito Valtellinese, che mostra una caduta del 4,53%.Lettera su Brembo, che registra un importante calo del 4,22%.Affonda Banca MPS, con un ribasso del 4,07%.