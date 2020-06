Milano in rosso è la peggiore in Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che fa peggio del resto d'Europa, a causa della debolezza dei titoli bancari dopo il rally di ieri. I mercati hanno riservato unaai positivi dati del, mentre si guarda più avanti e si interroga sulla possibilità di una seconda ondata della pandemia.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,122. Invariato lo spread, che si posiziona a +181 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,29%.si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,26%, Londra scende dell'1,01%, contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,49%. Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre l'1,06%.tra i titoli italiani più capitalizzati, STMicroelectronics avanza dell'1,28% in scia alle rosee stime di Micron Technology.Fra i peggiori Mediobanca, che prosegue le contrattazioni a -3,25%.In caduta libera BPER, che affonda del 2,98%.Pesante Buzzi Unicem, che segna una discesa di ben -2,88 punti percentuali.Seduta drammatica per Unipol, che crolla del 2,69%.Tra i, Technogym (+2,00%), Banca Farmafactoring (+1,90%), ERG (+1,51%) e Maire Tecnimont (+0,90%).La peggiore performance per BPER, che cede il 2,98%.Sensibili perdite per Salini Impregilo, in calo del 2,96%.In apnea Cattolica Assicurazioni, che arretra del 2,92%.Tonfo di Tod's, che mostra una caduta del 2,78%.