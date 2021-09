Milano in rosso con l'Europa dietro Wall Street

Martedì 28 Settembre 2021, 18:00

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari, che chiude le contrattazioni in ribasso, assieme agli altri Eurolistini, dopo che la presidente della BCE, Lagarde ha ribadito che l'istituzione manterrà una linea accomodante e gli acquisti di titoli proseguiranno anche dopo la fine dell'emergenza pandemica. Nel frattempo, Wall Street continua a scivolare, con un tonfo dell'S&P-500 dell'1,88%.



Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,168. L'Oro è in calo (-0,76%) e si attesta su 1.736,3 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,57%: l'Opec ha delineato uno scenario in cui la domanda di greggio continuerà a salire negli anni venturi.

Lo Spread peggiora, toccando i +106 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,86%.



Nello scenario borsistico europeo tonfo di Francoforte, che mostra una caduta del 2,09%, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,50%, e lettera su Parigi, che registra un importante calo del 2,17%. Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa del 2,14%; sulla stessa linea, e' stato venduto parecchio il FTSE Italia All-Share, che ha archiviato la seduta a 28.056 punti.

In Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,76 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 0,65 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,72 miliardi.



ENI, che mette a segno un +0,7%, è l'unica tra le Blue Chip di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Amplifon, che ha terminato le contrattazioni a -5,15%.



Affonda STMicroelectronics, con un ribasso del 5,02%.



Crolla Nexi, con una flessione del 4,12%.



Preda dei venditori Unicredit, con un decremento del 3,97%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Danieli (+8,58%), Maire Tecnimont (+0,89%) e Garofalo Health Care (+0,70%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Reply, che ha terminato le contrattazioni a -9,91%.



Vendite a piene mani su Tinexta, che soffre un decremento del 6,97%.



Pessima performance per Mutuionline, che registra un ribasso del 6,74%.



Sessione nera per Saras, che lascia sul tappeto una perdita del 5,93%.