Milano in rosso con il resto d'Europa

(Teleborsa) -, penalizzati dalla notizia dele in attesa del dati sul. Piazza Affari incassa anche la. A penalizzare i mercati anche ilNessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,173. Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +134 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,79%.scivola Francoforte, con un netto svantaggio dell'1,19%, in rosso Londra, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,78%, e spicca la prestazione negativa di Parigi, che scende dello 0,95%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,70% sul FTSE MIB.di Milano, si segnalano Banco BPM (+5,05%), Hera (+2,25%), Telecom Italia (+1,19%) e DiaSorin (+1,02%).In rosso CNH Industrial, che continua la seduta con -2,89%.Sensibili perdite per Nexi, in calo del 2,75%.In apnea Leonardo, che arretra del 2,13%.STMicroelectronics scende dell'1,78%.del FTSE MidCap, Rai Way (+3,96%), Banca MPS (+1,95%), Italmobiliare (+1,71%) e Cattolica Assicurazioni (+1,70%).La peggiore è Sanlorenzo, che continua la seduta con -5,90%.Tonfo di Tod's, che mostra una caduta del 4,04%.Lettera su Danieli, che registra un importante calo del 3,63%.Affonda Maire Tecnimont, con un ribasso del 2,65%.