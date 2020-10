Milano in rosso con gli altri mercati europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in attesa dell'avvio di Wall Street, dopo lo. A pesare sui listini concorre anche il deterioramento del sentiment segnalato dall', mentre si guarda con attenzione alPrevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%. Invariato lo spread, che si posiziona a +122 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,68%.tentenna Francoforte, che cede lo 0,64%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a -0,12%, e sostanzialmente debole Parigi, che registra una flessione dello 0,38%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,42% sul FTSE MIB.Tra idi Milano, in evidenza Atlantia (+1,58%), Inwit (+1,19%), Buzzi Unicem (+1,15%) e CNH Industrial (+0,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su BPER, che scivola del 4,14%.In apnea Banco BPM, che arretra del 3,26%.Calo deciso per Unicredit, che segna un -2,29%.Tonfo di Mediobanca, che mostra una caduta del 2,19%.di Milano, Tinexta (+10,92%), De' Longhi (+2,76%), ASTM (+0,86%) e Garofalo Health Care (+0,75%).Le più forti vendite su Autogrill, che prosegue le contrattazioni a -9,02%.Lettera su Biesse, che registra un importante calo del 4,69%.Affonda Banca MPS, con un ribasso del 3,91%.Crolla Credito Valtellinese, con una flessione del 3,76%.