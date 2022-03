Milano in rialzo con gli altri mercati europei

(Teleborsa) - Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente, che beneficiano dell'ottimismo sui negoziati in Turchia, in attesa della partenza di Wall Street e dei dati sulla fiducia dei consumatori.

Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,104. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,42%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,21%), raggiunge 107,2 dollari per barile.



Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +154 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,21%.



Tra le principali Borse europee vola Francoforte, con una marcata risalita dell'1,69%, Londra avanza dell'1,24%, e brilla Parigi, con un forte incremento (+2,37%).



A Milano, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB (+1,77%), che raggiunge i 25.151 punti, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza il FTSE Italia All-Share, che continua gli scambi a 27.443 punti.



Ottima la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+1,56%); sulla stessa tendenza, in denaro il FTSE Italia Star (+1,39%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ottima performance per DiaSorin, che registra un progresso del 5,07%.



Exploit di Amplifon, che mostra un rialzo del 4,19%.



Su di giri Unicredit (+4,19%).



Acquisti a piene mani su Moncler, che vanta un incremento del 4,04%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Terna, che prosegue le contrattazioni a -2,94%.



Soffre Saipem, che evidenzia una perdita dell'1,80%.



Preda dei venditori Snam, con un decremento dell'1,32%.



Si concentrano le vendite su Leonardo, che soffre un calo dell'1,20%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Safilo (+6,31%), Buzzi Unicem (+4,96%), Sanlorenzo (+4,89%) e OVS (+4,72%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cattolica Assicurazioni, che prosegue le contrattazioni a -1,79%.



Vendite su Antares Vision, che registra un ribasso dell'1,52%.



Seduta negativa per Sesa, che mostra una perdita dell'1,46%.



Sotto pressione Rai Way, che accusa un calo dell'1,21%.