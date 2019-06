Milano in cauto rialzo in perfetta sintonia con i Listini europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, dopo i deludenti dati sulla produzione industriale. Il sentiment degli investitori viene sostenuto daie dall'. Corre il comparto auto spinto da rumors di unaPrevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%. Scambia in retromarcia l'oro, che scivola a 1.327,9 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 54,07 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +265 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,42%., Londra, avanza dello 0,45%, Piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,27%., con il FTSE MIB che si attesta a 20.394 punti.In buona evidenza a Milano i comparti media (+3,11%), materie prime (+3,08%) e costruzioni (+1,95%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti utility (-1,01%) e alimentare (-0,70%).di Milano, troviamo Tenaris (+3,12%), Buzzi Unicem (+2,55%), Fiat Chrysler (+2,13%) e UBI Banca (+1,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Enel, che continua la seduta con -1,27%.Scivola Prysmian, con un netto svantaggio dell'1,14%.Giornata fiacca per Juventus, che segna un calo dello 0,94%.del FTSE MidCap, Mediaset (+6,38%), Datalogic (+4,86%), Salini Impregilo (+3,09%) e FILA (+2,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca Mediolanum, che continua la seduta con -1,29%.