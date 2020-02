Milano guida il Vecchio Continente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Finale con segni misti nel Vecchio Continente dove Milano è alla guida dei rialzi mentre il resto dei listini azionari europei si conferma debole e volatile sulla scia dell'incertezza legata al Coronavirus.Sul mercato valutario, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,089. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%.(Light Sweet Crude Oil), avanza a 50,01 dollari per barile, dopo che le scorte settimanali negli Stati Uniti sono cresciute meno di quanto previsto dagli analisti.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +149 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,99%.Francoforte, passa di mano sulla parità. Per contro Londra, registra una plusvalenza dello 0,35%, mentre Parigi termina sulla parità., il FTSE MIB archivia la giornata con un aumento dell'1,44%, a 23.423 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori media (+2,85%), telecomunicazioni (+2,22%) e tecnologia (+2,06%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto viaggi e intrattenimento, che riporta una flessione di -0,55%.Tra idi Milano, in evidenza Saipem (+4,93%) nel giorno dei risultati 2019 sopra attese, seguita da Fiat Chrysler (+4,60%), Telecom Italia (+3,51%) e Nexi (+3,46%).Le peggiori performance, invece, si registrano su A2A, che ottiene -1,16%.Piccola perdita per Ferrari, che scambia con un -0,56%.Tentenna Mediobanca, che cede lo 0,55%.di Milano, Falck Renewables (+6,65%), Banca MPS (+5,32%), Piaggio (+5,19%) e doValue (+4,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Autogrill, che ottiene -2,52%.Sostanzialmente debole Cattolica Assicurazioni, che registra una flessione dello 0,72%.