Milano Green Forum, conclusa la prima edizione. Manca: "Intenti soddisfatti"

(Teleborsa) - Si è chiusa la prima edizione del Milano Green Forum, il primo laboratorio culturale milanese dedicato all'ambiente e alle tematiche ad esso connesse, realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, che si è tenuto dal 12 al 14 settembre presso il MiCo-Milano Congressi.



La tre giorni che punta a diventare un appuntamento di riferimento nel panorama milanese, al suo debutto, ha visto più di 1500 adesioni, 24 plenarie con 10 ospiti internazionali e oltre 80 speaker che hanno portato il loro contributo e la loro esperienza nel settore dell'ambiente.



La volontà di voler affrontare con un differente approccio temi come l'economia circolare, il climate change, l'agricoltura e la moda sostenibili, e le smart city ha consentito a 30 start up di partecipare attivamente all'evento, presentando progetti e soluzioni innovative, molti dei quali già in fase di sperimentazione sul territorio milanese.



"Siamo molto contenti di constatare che gli intenti del Milano Green Forum siano stati soddisfatti. Volevamo creare contenuti di valore, e il programma delle plenarie non ha disatteso tale aspettativa – ha commentato Federico Manca, fondatore e presidente del Milano Green Forum –. Abbiamo accolto al forum tutto gli attori sociali (cittadini, istituzioni, professionisti, aziende, rappresentanti del terzo settore) e ciascuno ha trovato linguaggi e stimoli adatti. Ma soprattutto al centro di qualunque discorso, immagine, disegno, norma, start up, confronto c'è stato l'ambiente nella sua totalità. Ringraziamo i visitatori, i relatori, i partner e Fiera Milano Congressi. A breve le date dell'edizione 2020".



Il Milano Green Forum partecipa al progetto di compensazione delle emissioni di CO2 di NoiCompensiAMo, i cui risultati saranno disponibili nelle prossime settimane sul sito dell'evento.









