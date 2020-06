Milano frena con il resto d'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, allineandosi all'impostazione incerta degli altri mercati europei, in risposta all'andamento debole dei Future USA in attesa dell'avvio di wall Street. Laha annunciato une la. Occhi puntati suldomani, cheLieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,122. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +183 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,39%.in rosso Francoforte, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,35%, spicca la prestazione negativa di Londra, che scende dello 0,96%, mentre Parigi scende dell'1,44%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dello 0,98%.Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta Prysmian, con un discreto guadagno dell'1,53%.Buoni spunti su STMicroelectronics, che mostra un ampio vantaggio dell'1,04%.Sostanzialmente tonico Unipol, che registra una plusvalenza dello 0,52%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Recordati, che segna un -2,45%.Pessima performance per Azimut, che registra un ribasso del 2,45%.Sessione nera per Amplifon, che lascia sul tappeto una perdita del 2,42%.Calo deciso per Unicredit, che segna un -2,41%.Al Top tra le azioni italiane a, doValue (+3,68%), Guala Closures (+3,29%), Banca Popolare di Sondrio (+1,65%) e Sanlorenzo (+1,33%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus, che scivola del 5,53%.In caduta libera Mutuionline, che affonda del 3,85%.Pesante El.En, che segna una discesa di ben -3,02 punti percentuali.Seduta drammatica per Banca Ifis, che crolla del 2,39%.