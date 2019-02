Milano e le borse europee tornano a salire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le principali borse europee arrivano vicino al traguardo di metà seduta col segno positivo, dopo un avvio più cauto ed un successivo moderato rafforzamento. Sulla prima parte di contrattazioni avevano pesato i dati negativi sul mercato dell'auto relativi al mese di gennaio. Deludenti anche i numeri arrivati dalla Cina sui prezzi alla produzione e sull'inflazione che hanno reso più concreto il rischio di deflazione per la seconda economia mondiale.Un segnale di ottimismo è arrivato, poi, dal fronte deicon leche ha definito "produttivo" l'incontro con i colleghi cinesi a Pechino.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,46%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 54,74 dollari per barile.Balza in alto lo spread, posizionandosi +276 punti base, con un incremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,87%.si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,77%. Bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,43%. Denaro su Parigi +1,03%., che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,46%.Si distinguono a Piazza Affari i settori telecomunicazioni (+4,50%), materie prime (+1,40%) e petrolio (+0,86%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti chimico (-0,75%) e vendite al dettaglio (-0,42%).Tra idi Milano, in evidenza Telecom Italia (+5,82%) spinta dalla notizia del rafforzamento di CDP nel capitale della compagnia telefonica con l'ipotesi di un incremento fino al 10%.Bene inoltre Saipem (+2,60%) ed ENI (+1,29%) dopo aver alzato il velo sui conti 2018.Tra le banche Banco BPM (+2,33%) e Banca Generali (+1,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su A2A, che continua la seduta con -0,86%. Giù anche Moncler -0,72% e Ferragamo -0,71%.Tra i, Biesse (+3,53%), RCS (+3,45%), Fincantieri (+2,01%) e Maire Tecnimont (+1,83%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca Ifis, che continua la seduta con -4,95%.