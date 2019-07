Milano è la città con stipendi più alti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un trend che si conferma anche nel 2019, evidenziato dal, ricerca condotta da, azienda attiva nel recruitment.si riconferma come la città con gli stipendi più alti, con le maggiori opportunità occupazionali d'Italia staccando di poco Roma. Ben otto settori sono stati presi in esame:Secondo l'indagine, i professionisti del compartopercepiscono dai 110 mila a 150 mila euro l'anno per i ruoli direttivi. Stipendi tra glie ieuro annui per professionisti quali ile ilcon circa 10 anni di esperienza. Nel settore Finance, invece, i CFO hanno la meglio con retribuzioni di 120 mila euro in ambito GDO e 100.000 euro in ambitoche si fermano rispettivamente a 110.000 e 90.000 a, per scendere ulteriormente a Bologna e Torino. Il settore bancario, infine, si dimostra profittevole in tutte le città analizzate con retribuzioni fino aper i professionisti più senior.Per chi muove i primi passi nel mondo del lavoro, le retribuzioni sono maggiori a, con una media di 4/5 mila euro in più rispetto alle altre città prese in esame. Ha commentato questi dati il Director Hays, Alessandro: "Che Milano sia la città più dinamica e attiva del Paese è indubbio, a livelloricopre un ruolo di riferimento nella maggior parte dei settori analizzati, offrendo ottime opportunità dianche nei ruoli junior".