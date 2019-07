Milano e gli Listini europei ostaggio della BCE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, con gli investitori occupati ad analizzare i risultati trimestrali dalle varie big societarie. Il focus è anche sulla riunione di politica monetaria della Banca centrale europea da cui potrebbero emergere indicazioni su una riduzione dei tassi di interesse.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,93%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +187 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,48%.incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Senza slancio anche Londra +0,18% e Parigi +0,23%. Stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 22.084 punti.In buona evidenza a Milano i comparti materie prime (+1,31%), media (+1,00%) e beni per la casa (+0,62%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti tecnologia (-0,88%) e chimico (-0,70%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente Saipem, che vanta un incisivo incremento del 2,22% nel giorno in cui ha alzato il velo sui numeri dei primi sei mesi del 2019.Tonica Tenaris che evidenzia un bel vantaggio dell'1,32%.In luce Moncler, con un ampio progresso dell'1,26% all'indomani dei conti semestrali.Bilancio positivo per Poste Italiane, che vanta un progresso dello 0,94%.I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics, -1,14%, che ha annunciato la trimestrale.Preda dei venditori Pirelli, con un decremento dell'1,03%.Tentenna Buzzi Unicem, con un modesto ribasso dello 0,81%.di Milano, Salini Impregilo (+5,21%), Mondadori (+3,31%), Carel Industries (+2,44%) e Mediaset (+1,23%). Giù, invece, si verificano su Datalogic, che continua la seduta con -2,25%.