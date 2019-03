Milano Digital Week, settimana di eventi innovazione Vodafone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Vodafone e il 5G fanno di Milano la capitale europea della rete di nuova tecnologia grazie alla sperimentazione del colosso di telefonia mobile condotta appunto nel capoluogo lombardo. I numerosi progetti, oltre 30, resi disponibili in tutta la città in occasione della Milano Digital Week offrono a tutti i cittadini la possibilità di scoprire come la Rete 5G porterà vera innovazione sociale e cambierà il modo di vivere e interagire con gli spazi urbani. Tra le iniziative di Vodafone anche numerose attività dedicate all'innovazione e alla cultura digitale - dal gaming all'IoT fino alle nuove competenze digitali - attraverso incontri, workshop e conferenze.Dal 13 al 17 marzo oltre 500 eventi disegnano il tessuto connettivo di Milano, con la presenza, oltre a Vodafone, di numerose e prestigiose aziende tecnologicamente avanzate con iniziative e presentazioni che raccontano del futuro in ogni suo aspetto, anche ben oltre l'immaginabile.La Digital Week 2019 è il secondo appuntamento dell'iniziativa promossa dal comune di Milano, per parlare di intelligenza urbana e del digitale come leva per valorizzare tutti gli apporti concentrandosi su cultura e alfabetizzazione digitale. Il tema di questa edizione è la cosiddetta intelligenza urbana, non intesa solo come espressione sul territorio delle potenzialità delle tecnologie destinate a cambiare il quotidiano, ma sopratutto come addizione totale delle prassi, idee, dinamiche del cambiamento partorite da cittadini, istituzioni, atenei, aziende.Fondamentale è stata lache aveva chiamato, entro il 23 gennaio 2019, i cittadini, i professionisti, gli startupper, le aziende a per proprorre il proprio appuntamento nell'ambito della Digital Week, a testimonianza delle energie in circolo in città. E gli appuntamenti selezionati attraverso la call for proposal vanno così a integrare un palinsesto che, come nella prima edizione, prevede incontri, mostre, seminari, performance, distribuiti sul tessuto cittadino. Quartier generale della Milano Digital Week è Base Milano, ma Triennale e Museo nazionale della scienza e della tecnologia, col Vodafone Village, si inseriscono nel quadro generale per accogliere programmi e attività.