11 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - "Porterò la voce dei Presidenti di regione per quasi 60 opere da realizzare e 11 miliardi di investimento dedicati nelle città, province e regioni che riguardano le Olimpiadi. 11 miliardi dedicati all'Italia per uscire dalla tragedia sanitaria ed economica della pandemia, dobbiamo recuperare il tempo perduto ma grazie all' impegno delle persone che in questi mesi ci hanno messo la faccia sono certo che ci sarò la massima disponibilità per dare un nuovo grande contributo al Paese". Lo ha detto il Viceministro per le Infrastrutture e le Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli nel corso della conferenza stampa per Milano-Cortina 2026.

"Stiamo lavorando anche per riformare il Codice degli appalti che deve essere sospeso anche per i prossimi anni. Il Codice degli degli appalti che è ormai una non norma, pensiamo che debba essere sospeso almeno fino al termine della crisi economica perchè non è coerente con le necessità di questo Paese, e in questo periodo deve essere riveduto".

Per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 c'è la "necessità di un commissario, un'esigenza riconosciuta dagli interlocutori. Quindi le priorità sono la chiusura a breve della partita della società delle Olimpiadi e la nomina di un commissario", ha concluso.