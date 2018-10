Milano cauta con l'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, complici le ricoperture dopo le recenti vendite. Cautamente positiva anche Piazza Affari all'indomani della prevista bocciatura da parte della Commissione europea alla manovra italiana. Il governo giallo-verde ha ribadito che la legge di Bilancio non cambierà.Sul mercato Forex, sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,146 in attesa di nuove indicazioni dal. In arrivo stamane gli. L'Oro riporta una variazione pari a +0,16%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,27%.Invariato lo spread, che si posiziona a 312 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,53%.Francoforte, cresce dello 0,41%. In rialzo anche Londra +0,43% e Parigi, +0,74%. Seduta tonica per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 18.866 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori beni per la casa (+1,79%), automotive (+1,69%) e beni industriali (+0,87%). Il settore bancario, con il suo -0,56%, si attesta come peggiore del mercato.Tra idi Milano, in evidenza Saipem (+4,64%) che ha alzato il velo sui conti di bilancio e confermato le stime per il 2018.Nel lusso, Moncler (+4,14%) svelerà oggi i risultati trimestrali. Bene Ferragamo (+2,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics -1,55% che prima dell'avvio del mercato ha annunciato profitti in forte crescita ed un outlook positivo.Deboli le banche con lo spread in altalena: giù BPER, che scende dell'1,54%. UBI Banca cala dell'1,06%. Piccola perdita per Mediobanca, che scambia con un -0,93%.Al Top tra le azioni italiane a, Piaggio (+3,29%) all'indomani dei conti trimestrali.