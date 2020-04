Milano, ATM: bilancio 2019 con utile netto di 9,2 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo ha comunicato attraverso una nota la società di proprietà del Comune di Milano. Nel 2018 aveva chiuso i conti con un utile netto di 18,5 milioni di euro.Con l'approvazione del bilancio 2019, indicati settimana scorsa dal Sindaco di Milano, Beppe Sala. Come annunciato,(già Presidente del Gruppo FS dal dicembre 2015 a luglio 2018). Insieme, in Consiglio,i.Il nuovo Consiglio di amministrazione ATM resterà in carica fino all'approvazione dei conti del 2022.