Miissione Artemis: anche il Giappone parteciperà al ritorno sulla Luna

Venerdì 18 Novembre 2022, 12:15







(Teleborsa) - Il Giappone, assieme a Stati Uniti ed Europa, prenderà parte alla Missione Artemis che porterà nuovamente l'uomo sulla superficie lunare. Una operazione che passa per la costruzione della futura stazione spaziale Gateway, destinata all'orbita lunare. L'annuncio è stato dato dal capo della NASA Bill Nelson, partecipando ad un evento a Tokyo, in presenza delle autorità giapponesi e dell'ambasciatore statunitense Rahm Emanuel.



In base agli accordi presi con l'agenzia spaziale americana, il Giappone, si occuperà di progettare importanti elementi del modulo abitativo I-Hab (International Habitation), dove vivrà e lavorerà l'equipaggio, quali il sistema di controllo ambientale e supporto vitale (Eclss) ed il sistema di controllo termico e delle telecamere.



In cambio, la NASA ha acconsentito a che un astronauta giapponese partecipi ad una delle prossime missioni di Artemis, mentre il Giappone ha preso l'impegno di partecipare all'attività della Stazione Spaziale Internazionale (Iss) fino al 2030.