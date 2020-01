© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -deve individuare unal problema dellei entro il. Lo ha anticipato la Presidente della Commissione europea,, in una conferenza stampa a Bruxelles, aggiungendo che lasulle domande di asiloQuesto approccio - ha spiegato - punterà aed a obbligare i"Dal punto di vista della Commissione europea si tratta di un", ha detto la Von der Leyen a proposito dei flussi migratori, anticipando che occorre perciò "trovare un approccio efficace in modo da assicurare che sia coperta tutta la catena di responsabilità e che ognuno faccia la propria parte, che si tratti dei Paesi di origine o che si tratti della protezione dei nostri confini esterni".A farle eco il, in visita a Bruxelles, il quale ha sottolineato "possiamo avere una Unione europea senza frontiere interne solo see se combattiamo il traffico di esseri umani e l'immigrazione illegale".