Migranti, tornano a crescere gli arrivi in Europa a luglio

(Teleborsa) - Aumentano a luglio gli arrivi irregolari dei migranti in Europa. Secondo i dati forniti da Frontex, si registra nell'ultimo mese un +4% pari a 10.500 ingressi. Se si considerano i primi sette mesi del 2019, tuttavia,gli arrivi sono calati del 30%.



La rotta più battuta resta il Mediterraneo Orientale, che vede circa 5.800 migranti a luglio, con gli afghani che la utilizzano di più. Meno attrattivo il passaggio per la Grecia (-6%).



Per la tratta relativa al Mediterraneo Occidentale si è visto un aumento del 22%, che comprende i migranti dell'Africa sub-sahariana.



Attraverso la rotta del Mediterraneo Centrale sono passati 1.100 migranti, 4.900 sui sei mesi, cioè un quarto dello stesso periodo del 2018. © RIPRODUZIONE RISERVATA