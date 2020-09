© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Affrontare e individuare delle soluzioni alle problematiche che, dall'emergenza migranti a quella sanitaria nei centri d'accoglienza, durante l'estate hanno interessato l'isola, in particolare a Lampedusa. Questo l'obiettivo dell', durato oltre tre ore, tra ile ilSiamo pronti a rafforzare la sorveglianza sanitaria dei migranti per garantire la massima sicurezza della popolazione" ha assicurato. "Abbiamo dimostrato con i documenti che l'hotspot di Lampedusa e sostanzialmente tutti i centri d'accoglienza vanno chiusi, vanno svuotati per essere adeguati alle. Da parte del Governo c'è la volontà di iniziare da quello di Lampedusa e addirittura hanno accreditato questa iniziativa nei prossimi giorni" ha commentato. Per il governatore, che aveva chiesto lo stato d'emergenza, l'importante è che anchead esempio fermando le navi delle ong che operano nel Mediterraneo. "Inoltre – ha aggiunto Musumeci – il Governo ha assicurato iniziative di carattere economico e finanziario a sostegno della comunità di Lampedusa" sottolineando la necessità diPunto centrale emerso dal vertice è il fatto che quando ci saranno nuovi arrivi a Lampedusa, non si supererà piùCome ha spiegato anche il: "Ci sarà la procedura, saranno portati nell'hotspot e faranno i tamponi, poi saranno trasferiti sulle navi che aspettano fuori".Intanto a Lampedusa è in corso da questa mattina un', commissionata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a seguito del nullaosta della, per laormeggiate (affondate o semi affondate) nello specchio d'acqua dinanzi al molo Favarolo. Questo, spiega ilè il quarto intervento nell'arco del 2020 per la bonifica del porto di Lampedusa a seguito dell'intensificarsi del fenomeno degli sbarchi autonomi.