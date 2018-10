Migranti Claviere, tensione Italia-Francia: poliziotti italiani al confine. Salvini invita Ministro dell'Interno francese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sale la tensione. Dopo l'annuncio del vicepremierin seguito ai fatti di Claviere, la polizia italiana ha iniziato a presidiare il confine con laIl ministro dell'Interno di Parigi,prova a fare il pompiere spiegando chee Salvini, dal canto suo, replica invitandolo a Roma. Con una precisazione:sottolinea il ministro.- Tutto era iniziato ieri.Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, con riferimento all'episodio da lui denunciato con un video postato su Facebook. Nel video, tre migranti vengono scaricati da un mezzo della polizia francese a Claviere, comune dell'Alta Val di Susa sulla linea del confine italo-francese., aveva precisato Salvini.Da qui, dunque, la decisione italiana di inviare agenti di polizia per bloccare i migranti rispediti dalla Francia in Italia a Claviere. Sponda Francia, Castaner fa sapere cheha aggiunto, precisando però che "nella maggior parte delle zone di frontiera, la cooperazione con la polizia italiana funziona bene". "Non contate su di me - ha concluso in un'intervista a Le Journal du Dimanche - per aggiungere polemica a polemica. La cosa più importante è che i nostri rispettivi responsabili della polizia si incontrino per rafforzare il coordinamento".replica Salvini, che sottolinea come l'Italia