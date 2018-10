Migliora la fiducia delle famiglie americane

(Teleborsa) - Cresce ancora la fiducia dei consumatori americani, che si conferma sui massimi di 18 anni, suggerendo un netto miglioramento del sentiment delle famiglie.



A ottobre, il dato del Conference Board degli Stati Uniti sulla fiducia consumatori si è attestato a 137,9 punti, in aumento rispetto ai 135,3 punti rivisti del mese di settembre (138,4 punti la prima lettura). La statistica supera le aspettative degli analisti che erano per una salita fino a 136 punti.



Nello stesso periodo l'indice sulla situazione presente è migliorato a 172,8 punti dai 169,4 precedenti, mentre l'indice sulle attese è salito a 114,6 punti dai 112,5 precedenti.



Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su un campione rappresentativo di 5.000 famiglie americane ed è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGoup. © RIPRODUZIONE RISERVATA