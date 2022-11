Midterm Usa: si va verso la vittoria dei repubblicani alla Camera, testa a testa al Senato

(Teleborsa) - Fino a questo momento confermate le attese che indicavano ilvincente alla, mentre alè testa a testa con ilper la maggioranza in aula. Sono ancora in corso i conteggi per ledi Midterm neglima le prime indicazioni provenienti dal conteggio dei voti sembrano orientare il risultato complessivo verso una sostanziale vittoria dei repubblicani ma senza la cosiddetta "onda rossa" temuta dai democratici (negli Stati Uniti il rosso indica il partito conservatore, il blu quello progressista).Glierano chiamati a rinnovare i 435 deputati della Camera dei Deputati e un terzo dei senatori, oltre a diverse cariche amministrative locali. In alcuni stati si è votato anche per la carica di. I media Usa hanno assegnato al governatore uscente demla vittoria sul manager Tim Michels (sostenuto da Donald Trump) inin una delle sfide più costose e incerte di Midterm. Anche la governatrice dem delè stata riconfermata battendo la repubblicana Tudor Dixon nella prima sfida tra due donne nello stato del Midwest. Il repubblicanoè stato invece eletto governatore delbattendo la senatrice Carol Blood, e continuando così la serie di 24 anni di successi del partito nello Stato.Secondo quanto riportato dai media americani, sia la speaker della Camerache il leader della minoranza repubblicana alla House- suo successore in caso di vittoria del Grand Old party - hanno ottenuto la riconferma del seggio. Secondo gli ultimi dati aggiornali, il partito dell'Elefante ha strappato sei seggi alla Camera (solo 1 i dem). Ilresta in bilico (46 a 46 con 8 Stati ancora da assegnare), appeso a sfide ancora testa a testa come quelle intra il vice governatore dem John Fetterman e il chirurgo Mehmet Oz e intra il reverendo dem Rafael Warnock e l'ex campione di football Herschel Walker.Uno dei principali timori alla vigilia delle elezioni era il peso che avrebbero avuto i candidati "" del partito repubblicani, cioè quelli che contestano la vittoria alle presidenziali dinel 2020, l'ala più estremista sostenuta dall'ex presidente. Al momento i media americani riportano che sono più di 140 – su quasi 300 candidati – i negazionisti che hanno conquistato seggi al Congresso o in ruoli chiave, in alcuni casi di supervisione di prossime votazioni.