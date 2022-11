Midterm, la Camera ai Repubblicani. Biden: "Pronto a collaborare"

(Teleborsa) - Dopo il voto dinegli Usa cambiano le dinamiche con i repubblicani che conquistano laper la prima volta in quattro anni, consegnando al presidenten Congresso spaccato. DunqueLo rilevano le proiezioni di Nbc e Cnn, stando alle qualiIntanto, Biden si è congratulato dicendosi, parallelamente cresce l'attesa per l'annuncio sul futuro dell'attuale speaker della Camera,ma non ha ancora i numeri per essere eletto e dovrà lavorare nelle prossime settimane per conquistarli entro gennaio.-"Gli elettori hanno respinto i. In queste elezioni ci hanno detto chiaramente le loro preoccupazioni: la necessità di ridurre i costi, tutelare il diritto a scegliere e preservare la democrazia". Lo ha dichiarato il presidente Biden. "Come detto la scorsa settimana, il futuro è troppo promettente per essere intrappolati in una guerra politica. Gli americani vogliono che ci concentriamo sui temi che sono a loro cari e che rendiamo le loro vite migliori. Lavorerò con chiunque - repubblicani o democratici - voglia lavorare con me per offrireha concluso Biden.Intanto Facebook. per ora, non ha intenzione di ripristinare l'account di Donald Trump, anche dopo l'annuncio da parte dell'ex presidente di candidarsi a un secondo mandato alla Casa Bianca. Ildal social network dopo l'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Trump comunque potrebbe non dover aspettare a lungo per tornare sullaperché la sua sospensione sarà riconsiderata a distanza di due anni